18-летнему студенту после атаки ВСУ на Старобельск могут ампутировать руку

В Луганской Народной Республике (ЛНР) медики продолжают бороться за жизнь 18-летнего юноши. Молодой человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в городе Старобельск. Врачи опасаются, что пациенту придется ампутировать руку, пишет ТАСС .

Заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха сообщил, что руку студенту могут ампутировать.

«Один пациент в критическом состоянии, сейчас он идет в операционную. Будет, скорее всего, ампутация конечности, потому что конечность нежизнеспособна», — рассказал медик.

По словам Котухи, в настоящее время врачи в первую очередь борются за жизнь молодого человека. Состояние юноши оценивается как крайне тяжелое.

При атаке на общежитие колледжа в Старобельске количество пострадавших достигло 40 человек, четверо были эвакуированы в Луганск санавиацией. Среди раненых — 14 учащихся. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

