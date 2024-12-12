16 украинских беспилотников ликвидировали в России за ночь

Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО. Восемь беспилотников перехватили над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Республикой Северная Осетия-Алания, один — над Чечней.

ВС РФ пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в стране.

Ранее в Грозном были слышны взрывы. А после этого местные жители нашли обломки беспилотника.