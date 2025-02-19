16-летняя школьница из Москвы покончила с собой вслед за другом

15-летний парень совершил суицид в Москве, а вслед за ним покончила с собой и его 16-летняя подруга, с которой тот учился в одной школе, сообщает « МК: срочные новости ».

Трагедия произошла на северо-западе мегаполиса. 15 февраля школьник возвращался домой от репетитора по математике и совершил суицид. Парень не оставил предсмертной записки.

Причины, по которым он решил уйти из жизни, до сих пор неизвестны. Отмечается, что подросток воспитывался в благополучной семье.

После этого в депрессию впала 16-летняя подруга покойного, с которой он учился в одной школе. Девочка сильно переживала в силу своего ранимого характера.

Вечером 18 февраля она пошла к подруге, которая тоже дружила с погибшим, но не дошла до нее. Тело 16-летней девочки нашли ночью с травмами, характерными для суицида. Известно, что погибшая хотела отучиться на психолога после окончания школы.

Ранее 10-летний мальчик в станице Кущевская пытался покончить с собой из-за двойки. К счастью, он выжил.