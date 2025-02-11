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10-летний мальчик в станице Кущевская пытался покончить с собой из-за двойки

В краснодарской станице Кущевская 10-летний мальчик получил двойку в школе, после чего попытался совершить суицид, сообщает РИА Новости .

Плохую оценку школьнику поставили по математике. Получив двойку, ребенок пришел домой в расстроенных чувствах. Он решил покончить с собой.

Мальчик оставил записку маме, после чего попытался совершить суицид. К счастью, школьник выжил.

Мальчика доставили в больницу. Прокуратура будет разбираться в инциденте.

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