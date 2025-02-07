В Новосибирске 23-летний парень попытался вернуть жену, инсценировав суицид

В Новосибирске доведенный до отчаяния 23-летний парень попытался вернуть супругу, инсценировав попытку самоубийства. Для этого он использовал фотографии с кровью, сообщает SHOT .

Молодой человек, которому долго размышлял о том, как вернуть свою жену, с которой несколько дней назад сильно поссорился. Он страдал и решил разыграть сцену самоубийства, чтобы растрогать свою жену.

Для этого житель Новосибирска отправился в магазин, купил кетчуп и разлил его на полу. Затем он сфотографировал комнату, создав эффект крови, и отправил своей жене прощальное сообщение, в котором признался в своих чувствах.

Довольный своим планом, молодой человек стал ждать прихода своей жены, которая так и не пришла. Однако действиями парня заинтересовались правоохранительные органы.

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