Пьяный мужчина пришел в детсад на Сахалине с ножом и угрожал совершить суицид

Сильно пьяный 36-летний житель Долинска Сахалинской области, вооружившись ножом, заявился в детский сад и начал угрожать, что сведет счеты с жизнью, сообщает Baza .

Инцидент произошел накануне днем, Евгений в нетрезвом виде пришел забирать своих детей, но воспитатели отказались отдавать ему малышей. Мужчина вступил в спор, в ходе которого работники детсада пригрозили вызвать органы опеки.

Вдруг Евгений выхватил нож, стал угрожать суицидом и кричать, что отсидел в тюрьме 18 лет. Воспитатели сразу же вызвали правоохранителей, но мужчина быстро сбежал.

Личность дебошира установили без труда. Полицейские нашли его у дома на Комсомольской улице, где тот проживал. При задержании мужчина сопротивлялся, из его рукава вытащили нож.

Позднее стало известно, что у Евгения действительно было 8 судимостей. Пока в отношении него завели административное дело за неповиновение законному требованию полицейского.

Мужчина воспитывает троих детей, их временно изъяли из семьи и доставили в больницу.