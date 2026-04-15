16-летний школьник из Томска впал в кому после укуса клеща

В Сибири произошло два тяжелых случая заражения после укуса клеща. Один ребенок оказался в коме, сообщает RG.RU .

16-летний школьник из Томска был укушен клещом, после чего у него выявили болезнь Лайма. После лечения он нашел на себе еще одного клеща, но на этот раз в больницу не обратился.

Вскоре его состояние ухудшилось. Ему пришлось вызывать скорую. Парню поставили диагноз — менингоэнцефалит. Школьник впал в кому и находился на ИВЛ.

Его удалось транспортировать в Институт мозга в Екатеринбурге. Медики помогли ребенку встать на ноги, но ему пришлось долго восстанавливаться.

Другой случай заражения произошел в Омске. 17-летний парень попал в реанимацию после укусов двух клещей. У него был клещевой энцефалит в тяжелой форме. Подростку пришлось лечиться на протяжении 6 месяцев.

Восстанавливаться ему пришлось в Клиническом институте мозга в Свердловской области.

Ранее московская блогерша в соцсети пожаловалась, что за первые 10 минут прогулки на ее трехлетнюю дочь напали четыре клеща. У девочки были длинные штаны, на которых насекомые и повисли.

