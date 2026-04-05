Блогер показала, сколько клещей можно подцепить в Москве за короткую прогулку

На трехлетнюю девочку сели четыре клеща за одну прогулку в Москве

Московская блогерша в зарубежной соцсети пожаловалась, что за первые 10 минут прогулки на ее трехлетнюю дочь напали четыре клеща. У девочки были длинные штаны, на которых насекомые и повисли.

Инцидент произошел во время прогулки по музею-заповеднику Царицыно.

Четыре клеща залезли дочке блогерши на штаны. Укусили ли девочку — неизвестно.

Ранее врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Полякова рассказала, что некоторых людей кусают клещи из-за особенностей запаха тела и интенсивного дыхания. Насекомые обращают внимание на химические вещества в поте и концентрацию углекислого газа в воздухе.

