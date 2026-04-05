Блогер показала, сколько клещей можно подцепить в Москве за короткую прогулку
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
Московская блогерша в зарубежной соцсети пожаловалась, что за первые 10 минут прогулки на ее трехлетнюю дочь напали четыре клеща. У девочки были длинные штаны, на которых насекомые и повисли.
Инцидент произошел во время прогулки по музею-заповеднику Царицыно.
Четыре клеща залезли дочке блогерши на штаны. Укусили ли девочку — неизвестно.
Ранее врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Полякова рассказала, что некоторых людей кусают клещи из-за особенностей запаха тела и интенсивного дыхания. Насекомые обращают внимание на химические вещества в поте и концентрацию углекислого газа в воздухе.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.