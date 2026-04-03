Врач Полякова объяснила, почему клещи кусают не всех

Некоторые люди чаще становятся жертвами клещей из-за особенностей запаха тела и более интенсивного дыхания. Об этом сообщила врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Полякова, сообщает RT .

По словам специалиста, клещи ориентируются на химические вещества, содержащиеся в поте, а также на концентрацию углекислого газа в воздухе.

«Клещи ориентируются на химические вещества, содержащиеся в поте человека, такие как аммиак, молочная и масляная кислоты. Так, люди с более выраженным или специфическим запахом тела, например после физической нагрузки, становятся для них особенно заметными», — пояснила эксперт.

Она добавила, что насекомые чувствительны к углекислому газу, который выделяется при выдохе.

«Люди с учащенным дыханием — допустим, после тренировки — привлекают этих насекомых сильнее. Несмотря на это, вероятность укуса клеща в первую очередь зависит от региона, местности и времени года, а не от индивидуальных особенностей человека», — добавила собеседница RT.

Для защиты терапевт рекомендовала носить закрытую светлую одежду, заправлять брюки в обувь и обрабатывать открытые участки тела репеллентами. После прогулок следует осматривать кожу и волосистую часть головы.

