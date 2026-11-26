150 человек эвакуировались из «Москва-Сити» из-за пожара
Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости
Пожар произошел в подсобном помещении башни «Меркурий» в «Москва-Сити». До прибытия спасателей из здания эвакуировались около 150 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о возгорании по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 15 поступило 26 ноября. Пожар произошел в подсобном помещении.
Возгорание оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.
Ранее в городе Электроугли вспыхнул пожар на территории мебельной фабрики. Складское помещение, где случилось возгорание, находится в Сафоновском переулке.
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