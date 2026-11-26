Отапливаемый склад песка площадью более 2 тыс. квадратных метров построили в селе Рогачево Дмитровского округа. Объект получил заключение о соответствии проекту и готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый склад обеспечит круглогодичное хранение песка для производства тротуарной плитки и других каменных изделий White Hills. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии объекта проекту по итогам проверки. Следующий этап — ввод в эксплуатацию.

В одноэтажном здании площадью более 2 тыс. квадратных метров оборудовали четыре отсека общей вместимостью около 4 тыс. кубометров песка. Зимой производство использует около 2 тыс. кубометров сырья в месяц, летом — от 2,5 до 3 тыс. Строительство заняло чуть более двух лет. Застройщик — ООО «Экспо-Парк».

White Hills более 20 лет работает на российском рынке строительных и отделочных материалов. Компания выпускает искусственный камень, декоративный кирпич, тротуарную и фасадную плитку, термопанели, ступени, бордюры и элементы архитектурного декора. Продукция представлена более чем в 300 торговых точках России и стран СНГ.

Песок наряду с цементом — один из основных компонентов декоративного камня. Компания изготавливает его методом виброформования с добавлением наполнителей и природных пигментов. Материал воспроизводит фактуру натурального камня, но весит меньше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.