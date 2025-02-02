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15-летняя школьница разбилась на горнолыжном курорте в Красноярском крае

Проверка проводится по факту гибели 15-летней школьницы на горнолыжной трассе в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба красноярской прокуратуры.

Трагедия произошла в воскресенье утром. Семья приехала на горнолыжную трассы из Кызыла. Подросток поднялась на вершину с помощью бугеля. Во время спуска на лыжах школьница столкнулась с деревом и получила травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе расследования прокуратура установит причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в подмосковных Люберцах трое мужчин перепутали школьника с сутенером и сильно избили его.