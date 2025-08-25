сегодня в 20:03

15-летняя девочка отравилась алкоголем в детском лагере в Светлогорске

15-летнюю школьницу доставили в больницу после того, как она выпила алкоголь в детском лагере в Светлогорске, сообщается на сайте УМВД России по Калининградской области.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели по данному факту проверку. Они установили, что ребенка привезли в больницу из детского лагеря.

По данным медиков, у школьницы были признаки алкогольного отравления. Сейчас правоохранители выясняют, в какой именно торговой точке ребенок приобрел спиртное.

Также в отношении законных представителей школьницы будет составлен административный протокол по ст. 20.22 КоАП РФ.

Ранее 15-летний подросток в Подмосковье умер после того, как надышался парами освежителя воздуха. Его труп нашли на лестничной площадке дома.