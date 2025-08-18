Понюхал освежитель и умер: труп 15-летнего нашли в подъезде в Подмосковье
Фото - © Фотобанк Лори
Труп 15-летнего подростка нашли на лестничной площадке дома в Егорьевске. Предварительно, мальчик надышался парами освежителя воздуха, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.
Тело ребенка было обнаружено вечером 15 августа. Смерть наступила в результате химического отравления. По основной версии, парень надышался парами освежителя воздуха.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место преступления, нашли баллоны с освежителем воздуха, полимерные пакеты и другие предметы. Была назначена экспертиза.
Обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Расследование дела контролирует Егорьевская городская прокуратура.
Ранее СК закрыл дело о смерти младенца в Красной Сопке, где дети отравились дихлофосом. Противоправных действий в отношении маленького ребенка не выявлено.