СК закрыл дело о смерти младенца в Красной Сопке, где дети отравились дихлофосом

Главк СКР по Красноярскому краю и Хакасии закрыл уголовное дело, касающееся смерти младенца в семье в поселке Красная Сопка, сообщает ТАСС .

Страшная трагедия в селе Красная Сопка Красноярского края всколыхнула страну в сентябре 2024 года. Семья почувствовала недомогание после ужина, всех госпитализировали. В тот же день скончались младшие мальчик и девочка. За несколько дней не стало и двух старших девочек 11 и 13 лет.

Также в феврале 2025 года в этой семье умер трехмесячный малыш. Уголовное дело по факту смерти младенца было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как подчеркнули в СК, фактов совершения противоправных действий в отношении маленького ребенка не выявлено. Поэтому принято решение о прекращении дела.

Специалисты выяснили, что малыш умер в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка.