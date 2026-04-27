Священник рассказал, как правильно провести майские праздники

В период длинных выходных важно не уходить в излишества и, при желании, уделить время духовной жизни, сообщил РИАМО протоиерей Дмитрий Моисеев.

«В этом году длинные выходные попадают рядом с обычным воскресеньем. И каждое воскресенье после Пасхи носит свое имя. Читается определенный евангельский отрывок, и по его сюжету называется день. Если у человека есть желание что-то для души сделать, можно сходить в храм или, если есть время и желание, поехать в монастырь, в паломничество», – сказал Моисеев.

Он добавил, что если говорить о границе между нормальным отдыхом и излишествами, ее важно соблюдать.

«Ограничивать себя все равно нужно, потому что, как говорит апостол Павел, все мне позволено, но не все полезно. Отдых человеку необходим, без него невозможно, но вопрос в количестве и в мере. В том, какие усилия человек готов прикладывать ради еды, развлечений или каких-то удовольствий», – отметил священник.

Моисеев заключил, что здесь нужен разумный подход, как и во всей жизни. Любое излишество, будь то в пище, алкоголе или отдыхе, вредит человеку. Умеренность же, наоборот, приносит пользу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.