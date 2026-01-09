15-летний зацепер погиб, катаясь снаружи «Ласточки» в Ленинградской области
Фото - © Медиасток.рф
Пять подростков решили проехать снаружи скоростного электропоезда «Ласточка», едущего по финляндскому направлению в Ленинградской области, сообщает «112».
15-летний зацепер по прозвищу Кикер во время движения электрички сидел между вагонами. Но подросток начал падать на скорости свыше 100 км/ч. Зацеперы пытались удержать приятеля-экстремала, но не смогли.
Юноша сорвался с «Ласточки» в районе станции Каннельярви и попал под поезд. Он получил смертельные травмы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее в московском метро задержали нетрезвого зацепера. Он залез на крышу электропоезда и проехал от «Пушкинской» до «Кузнецкого Моста».
