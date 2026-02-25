15-летний подросток зарезал отца в бане в Ленинградской области

15-летний подросток зарезал своего отца в ходе ссоры в бане в Ленинградской области. Несовершеннолетнего задержали, сообщает 112 .

Инцидент произошел в населенном пункте Кротово. Во время совместного похода в баню на даче юноша поссорился с отцом. В ходе конфликта он ударил мужчину ножом в шею. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Правоохранительные органы задержали нападавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Архангельской области 17-летний подросток зарезал спящую мать и спрятал тело в погреб и скрылся. Молодого человека задержали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.