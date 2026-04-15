15-летний подросток забрался на Спас на Крови в Петербурге и поплатился

Юный руфер оказался в полиции после того, как залез на храм Воскресения Христова ( Спас на Крови) в центре Санкт-Петербурга, сообщает «112» .

Парень, любящий экстремальные прогулки, записывал весь подъем на видео. Судя по кадрам, сначала он взобрался на храм по трубе, затем прошелся по узкой площадке, а после воспользовался лестницей, чтобы добраться до самого верха.

В тот момент, когда парень достиг цели, внизу его уже ждали сотрудники полиции и МЧС. Спасатели сняли его с крыши с помощью лестницы.

После этого руфера доставили в отдел полиции. Туда же пригласили его родителей.

Это не первый подобный случай. В феврале на храм залезли два руфера.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.