15-летний подросток забрался на Спас на Крови в Петербурге и поплатился
Юный руфер оказался в полиции после того, как залез на храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в центре Санкт-Петербурга, сообщает «112».
Парень, любящий экстремальные прогулки, записывал весь подъем на видео. Судя по кадрам, сначала он взобрался на храм по трубе, затем прошелся по узкой площадке, а после воспользовался лестницей, чтобы добраться до самого верха.
В тот момент, когда парень достиг цели, внизу его уже ждали сотрудники полиции и МЧС. Спасатели сняли его с крыши с помощью лестницы.
После этого руфера доставили в отдел полиции. Туда же пригласили его родителей.
Это не первый подобный случай. В феврале на храм залезли два руфера.
