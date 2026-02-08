Руферы залезли на храм Спас на Крови в центре Петербурга

Два руфера залезли на храм Спас на Крови в центре Санкт-Петербурга. Видео от первого лица публикует « Mash на Мойке ».

На записи видно, что руферы забрались почти на самую вершину храма. Молодые люди прошли по узкой площадке с перилами.

Затем руферы увидели лестницу наверх и продолжили подниматься. Снимавший видео молодой человек тяжело дышал.

Храм Воскресения Христова на крови — православный. Он находится в центре Санкт-Петербурга. Был создан на месте, где 1 марта 1881 года (по старому стилю) во время покушения смертельно ранили императора Александра II.

