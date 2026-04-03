14-летняя девочка забеременела от взрослого иностранца в Екатеринбурге

Екатеринбург потрясла новость о 14-летней школьнице, которая забеременела от взрослого иностранца. По словам местных жителей, девочка воспитывалась в многодетной и неблагополучной семье, сообщает E1.RU .

Соседи рассказывают, что отец девочки умер несколько месяцев назад в результате несчастного случая. Мать пристрастилась к спиртному и не замечала, что делают ее дети.

Тем временем 14-летняя дочь женщины занималась сексом со взрослым мужчиной. Также ходили слухи, что школьница делала это за деньги. В результате она забеременела. При этом органы опеки обратили внимание на ситуацию только после этого случая.

Сейчас правоохранители ищут мужчину, но он, предварительно, уже покинул страну,

Ранее трое жителей Читы получили сроки за то, что заставляли двух десятилетних девочек удовлетворять их сексуальные потребности. Взамен они обещали школьницам цветные карандаши и патчи для губ.

