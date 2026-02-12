14-летняя девочка чуть не погибла в Подмосковье, когда смотрела TikTok в ванне

В Подмосковье 14-летняя девочка чуть не погибла в ванне от удара током

В Подмосковье 14-летнюю девочку ударило током, когда она лежала в ванне и листала TikTok в телефоне. Школьница едва не погибла, сообщает SHOT .

Зумерша решила принять ванну и взяла с собой телефон, чтобы было не скучно. Пока она листала видеоролики в TikTok, батарея гаджета почти разрядилась. Тогда школьница подключила его к пауэрбанку.

Девочка продолжила купаться, но внезапно ее ударило током. Оказалось, что вода попала на провод от зарядки. На крик школьницы прибежали родители. Они увидели, что дочь лежит без сознания в воде.

Ребенка госпитализировали в центр им. Рошаля в состоянии средней тяжести. У девочки были внезапная потеря сознания с утратой тонуса мышц и снижение кровоснабжения мозга. Амнезия продлилась около 15 минут.

Сейчас ребенок чувствует себя лучше. Школьницу выписали.

Ранее семиклассница в Москве потеряла сознание при проходе через турникет в школе и ударилась головой о пол. Мать пострадавшей утверждает, что девочку ударило током.

