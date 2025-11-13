14 человек попали в больницу с отравлением в Махачкале после обеда в кафе

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в Махачкале. 14 человек были госпитализированы в больницу с отравлением, сообщает SHOT .

В инфекционное отделение попали шесть детей и восемь взрослых. Однако пострадавших может быть больше.

У всех пациентов признаки токсикоинфекции — они жалуются на высокую температуру, тошноту, рвоту и диарею.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Предварительно, все пострадавшие ели в одном и том же кафе. Учреждение временно закрыли, его проверяют специалисты ведомства. Также проверку начали следователи и сотрудники прокуратуры.

В мае 2025 года здесь уже был крупный случай отравления — у десяти пострадавших обнаружили сальмонеллез. Тогда в заведении выявили нарушения санитарных норм, его на время закрывали. Однако даже после открытия на кафе продолжало поступать много жалоб.

Ранее семья отравилась соленьями в Новой Москве. У пострадавших подозрение на ботулизм.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.