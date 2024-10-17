13 украинских дронов ликвидировали в России за ночь

Над территорией трех российских регионов за минувшую ночь было сбито 13 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. Шесть дронов уничтожили над Орловской областью, четыре — над Курской областью, еще три — над Брянской областью.

Таким образом, российские военные пресекли попытку противника совершить террористические атаки в стране.

Ранее украинцы безуспешно пытались атаковать дронами город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Два дрона были сбиты.