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13 украинских беспилотников ликвидировали за ночь в России

Минувшей ночью над тремя регионами РФ были сбиты 13 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их перехватили с помощью отечественных систем ПВО. Так, восемь аппаратов уничтожили над Белгородской областью, три — над Ростовской областью, два — над Астраханской областью.

Таким образом, российские военные не дали ВСУ совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее в Горловке в ДНР беспилотник ВСУ повредил автомобиль настоятеля Казанского храма протоиерея Василия Туренко. Священник не пострадал.