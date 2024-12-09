13 украинских беспилотников ликвидировали за ночь в России
Минувшей ночью над тремя регионами РФ были сбиты 13 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их перехватили с помощью отечественных систем ПВО. Так, восемь аппаратов уничтожили над Белгородской областью, три — над Ростовской областью, два — над Астраханской областью.
Таким образом, российские военные не дали ВСУ совершить террористические атаки на территории страны.
Ранее в Горловке в ДНР беспилотник ВСУ повредил автомобиль настоятеля Казанского храма протоиерея Василия Туренко. Священник не пострадал.