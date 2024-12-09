В ДНР украинский дрон повредил автомобиль священника

Происшествие произошло в микрорайоне «Комсомолец. Настоятель Казанского храма протоиерей Василий Туренко развозил гуманитарную помощь.

«Удар пришелся с правой стороны в непосредственной близости к автомобилю. К счастью, отец Василий не пострадал, но в ближайшее время теперь будет ездить на автобусе», — сказано в сообщении.

В этом районе ударные дроны охотятся на гражданские автомобили. Ранее здесь были ранены семь человек при атаке БПЛА на два автобуса, добавили в епархии