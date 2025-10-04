13-летний пьяный мальчик угнал авто и перевернулся в США

В американском штате Аризона полицейские поймали 13-летнего водителя, который попал в ДТП вместе с 11-летним пассажиром, сообщает «Лента.ру» .

Как написал People, в районе часа ночи по местному времени полицейским рассказали об автомобиле, который сначала выехал на встречную полосу, а потом развернулся и разогнался до 161 км/час. Когда патрульные нашли это авто, оно уже попало в ДТП.

Машина переехала через ограждение, несколько раз перевернулась. после чего приземлилась на дерево. Полицейские выяснили, что авто угнали. За рулем был 13-летний пьяный мальчик. Вместе с ним в салоне сидел 11-летний пассажир.

Оба ребенка получили неопасные для жизни травмы. Обстоятельства данной аварии и угона машины выясняются.

Ранее ДПС со стрельбой остановила угнанное авто с 15-летним водителем в Красноярске. Молодой человек состоит на профилактическом учете.

