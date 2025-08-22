сегодня в 08:29

ДПС со стрельбой остановила угнанное авто с 15-летним водителем в Красноярске

Инспекторы ДПС со стрельбой догнали Lada Priora с тремя 15-летними подростками. Ребенок не остановился по требованию сотрудника ГАИ в Ленинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Lada Priora превысила скорость. Заметившие ее сотрудники ДПС потребовали остановиться, но подросток повернул во двор и начал уезжать.

Сотрудники ГАИ ехали за нарушителем и требовали остановиться. Однако подросток двигался все быстрее. Он нарушал ПДД и подвергал опасности жизни окружающих людей.

Инспекторы ГАИ были вынуждены использовать табельное оружие. Сотрудник ДПС выстрелил сначала в воздух, а потом по колесам Lada Priora.

Рядом с автовокзалом «Восточный» у забора автомобиль остановился. 15-летний водитель, испугавшись ответственности, пересел на заднее сиденье.

Сотрудники ГАИ выяснили, что машиной управлял 15-летний подросток без прав. В салоне сидели двое сверстников.

На место инцидента сотрудники ДПС вызвали родителей подростков. На их глазах провели административные процедуры.

Молодой человек состоит на профилактическом учете. Против него написали рапорт о наличии признаков преступления по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Может быть открыто уголовное дело.

Против родителей каждого из подростков составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Lada Priora отправили на спецстоянку.