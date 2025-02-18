12-летняя девочка из Липецка впала в кому после заражения ротавирусом

12-летняя девочка 3 недели провела в коме в реанимации Липецкой городской больницы. Ребенок чудом выжил после тяжелейшей формы ротавирусной инфекции, сообщает портал «Новости Липецка» .

Школьница поступила в приемное отделение с жалобами на боли в области живота. Обследование показало, что дело не в хирургической патологии. У ребенка диагностировали острый гастроэнтерит, который сопровождался высокой температурой и рвотой.

В итоге у девочки упал пульс, развился эндотоксический шок, она перестала самостоятельно дышать. В реанимации за восстановление деятельности жизненно важных органов боролись двое суток, затем ребенок 3 недели был в коме.

Молекулярная диагностика показала, что причиной произошедшего стала ротавирусная инфекция. Вирус устойчив во внешней среде и вызывает обезвоживание. К счастью, врачам удалось не только вывести школьницу из комы, но и восстановить функции ЖКТ. Девочку уже выписали домой.

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