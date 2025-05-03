12-летний школьник из Москвы чуть не задушил мать из-за игры в Counter-Strike 2

В Москве женщина запрещала играть своему 12-летнему сыну в Counter-Strike 2 без перерыва, после чего мальчик набросился на нее и начал душить. Мать подростка едва отбилась от взбесившегося сына и вызвала скорую помощь, сообщает Mash .

Предварительно известно, что происшествие случилось днем 3 мая в районе Кунцево. Мальчик продолжительное время играл в Counter-Strike 2, женщина несколько раз просила ребенка отвлечься от компьютера и заняться чем-то другим. После очередного проигрыша юноша набросился на мать и начал душить руками.

Женщина сумела отбиться и вызвала скорую помощь. Медики сумели успокоить ее сына и посоветовали обратиться вместе с ним к специалистам за психиатрической помощью.

Ранее сообщалось, что в Москве несовершеннолетняя девочка ножом убила отца. Оказалось, что мужчина избивал подростка. В настоящее время 15-летняя школьница находится под присмотром родственников, следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.