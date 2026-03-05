12-летние братья насиловали 4-летнего родственника в Крыму и ушли от наказания

Мама из Крыма в одиночку пытается восстановить справедливость после того, как родственники изнасиловали ее 4-летнего сына. У пострадавшего сильнейшая психологическая травма, а родной отец мальчика после случившегося ушел из семьи. Насильников при этом не наказали, сообщает Baza .

Летом в селе под Алуштой двое родных братьев, которым на тот момент было 12 лет, остались дома присматривать за своим 4-летним родственником. Взрослые ушли, посчитав, что с детьми все будет в порядке.

Подростки уговорили малыша «поиграть» с ними и в процессе изнасиловали его. Ребенок в силу возраста не осознавал, что с ним делают. Для него создали иллюзию «нормальности происходящего». На этом братья не остановились: они регулярно стали выманивать ребенка под предлогом игры в лес, кусты, на стройплощадку, где снова насиловали его.

Родственники угрожали малышу «поднять на смех», заставляли молчать и ничего не говорить родителям. Спустя месяц мама мальчика заметила странности в его поведении и физические недомогания. После этого вскрылась вся правда. Женщина обратилась в СК. Следователи допросили детей, установили все факты изнасилований, провели осмотр места преступления, но дело не стали возбуждать. По законодательству малолетних насильников не могут привлечь к ответственности.

Отец пострадавшего вскоре ушел из семьи, не выдержав произошедшего. Его сын уже несколько лет посещает медиков: у него, помимо психотравмы, начались проблемы со здоровьем. Мать ребенка одна пытается восстановить справедливость, но обращения в различные службы и инстанции результатов не дают из-за возраста насильников. Также семья была вынуждена уехать из села, она пробует начать новую жизнь в другом городе.

Ранее в Ленобласти отчим попытался изнасиловать девочку, а мать избила ее за жалобу. По данному факту расследуется уголовное дело.

