12 беспилотников ВСУ уничтожили в 5 регионах РФ ночью

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Из них пять беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить несколько террористических атак в стране.

Ранее ВС РФ поразили цех сборки украинских дронов. Это произошло в ходе боевых действий.