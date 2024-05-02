12 беспилотников ВСУ уничтожили в 5 регионах РФ ночью
Минувшей ночью были ликвидированы 12 украинских дронов самолетного типа над территорией пяти регионов России, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Из них пять беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями.
Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить несколько террористических атак в стране.
Ранее ВС РФ поразили цех сборки украинских дронов. Это произошло в ходе боевых действий.