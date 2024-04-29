Российские военные поразили цех сборки БПЛА ВСУ

сегодня в 14:59

Российские военнослужащие в ходе боевых действий поразили цех сборки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

В ходе боевых действий была сбита и уничтожена бомба JDAM производства США.

С начала проведения специальной военной операции было уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 609 БПЛА.