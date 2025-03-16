«112»: замминистра МЧС РФ Курынин попал в аварию в Тульской области
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Заместитель министра чрезвычайных ситуаций РФ Роман Курынин попал в автомобильную аварию в Тульской области. Инцидент произошел на 235 километре трассы М-4 «Дон», сообщает «112».
Курынин вместе с несколькими людьми ехали на машине Tank 500. Из-за столкновения автомобиль перевернулся.
В больницу Курынина не отвозили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее ДТП с несколькими машинами произошло на 76-м километре МКАД.