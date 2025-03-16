«112»: замминистра МЧС РФ Курынин попал в аварию в Тульской области

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций РФ Роман Курынин попал в автомобильную аварию в Тульской области. Инцидент произошел на 235 километре трассы М-4 «Дон», сообщает «112».