«112»: замминистра МЧС РФ Курынин попал в аварию в Тульской области

Происшествия

Фото - © МЧС России

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций РФ Роман Курынин попал в автомобильную аварию в Тульской области. Инцидент произошел на 235 километре трассы М-4 «Дон», сообщает «112».

Курынин вместе с несколькими людьми ехали на машине Tank 500. Из-за столкновения автомобиль перевернулся.

В больницу Курынина не отвозили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ДТП с несколькими машинами произошло на 76-м километре МКАД.