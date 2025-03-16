ДТП с несколькими машинами произошло на 76-м км МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го км МКАД (в районе съезда № 76), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта в районе столкновения авто затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», на внутренней стороне МКАД образовался длинный затор. Его протяженность составляет свыше 7 км.