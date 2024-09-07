«112»: самолет Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне

Самолет российской авиакомпании Utair едва не приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту столицы Чеченской Республики, сообщает «112» .

На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно снижается и на минимальной высоте пролетает над строительной спецтехникой, а затем вновь набирает высоту, подняв в воздух большие массы песка.

Самолет летел в Грозный из Турции. Пилоты начали снижение на закрытую взлетно-посадочную полосу, однако экипаж вовремя заметил ошибку и в последний момент успел уйти на второй круг, чуть не коснувшись земли.

Со второй попытки борт успешно сел в воздушной гавани Грозного. В результате инцидента пострадавших нет.