11 млн единиц контрафактных товаров с никотином изъяли в Подмосковье за год

За минувший год в Московской области было изъято около 11 млн упаковок нелегальной никотиносодержащей продукции, сообщил замруководителя Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ЦФО Сергей Абрамов.

Он озвучил данные цифры в ходе круглого стола, организованного фракцией «Единая Россия» в Мособлдуме.

«По всему Центральному федеральному округу, по всем 18 его субъектам было изъято около 34 млн единиц продукции. Только по Московской области было изъято около 32% от этой нелегальной продукции — около 11 млн единиц», — заявил Абрамов.

По его словам, примерно 4,5 млн единиц изъятой в Московской области продукции было уничтожено.

Ранее председатель комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян предложил ограничить дистанционную продажу вейпов.

