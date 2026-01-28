В Мособлдуме предложили ограничить онлайн-торговлю вейпами

В региональном парламенте прошел круглый стол, организованный фракцией «Единая Россия».

«Следующая норма — запрет продажи (вейпов — ред.) в вендинговых автоматах и дистанционная торговля. (Предлагается — ред.) установить запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним через вендинговые автоматы, интернет-магазины и маркетплейсы, социальные сети, пункты выдачи заказов и курьерской доставкой», — заявил Керселян.

По его словам, допустить продажу данной продукции можно исключительно в стационарных торговых объектах при личном присутствии покупателя и обязательной проверке возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.