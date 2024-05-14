11-месячная малышка задохнулась пуговицей в Зеленограде

Одиннадцатимесячная девочка проглотила пуговицу и умерла от удушья. Врачи не успели спасти ребенка, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в многодетной семье граждан Таджикистана в Зеленограде. В семье 7 детей и в какой-то момент младший ребенок остался без присмотра. Девочка нашла на полу квартиры металлическую пуговицу, после чего положила ее в рот и проглотила.

Затем малышку начало тошнить и она начала плакать. Родители оперативно собрали вещи и отправились на автомобиле в ближайшую детскую больницу, однако медикам не удалось спасти ребенка. Девочка умерла от удушья в приемном отделении.

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