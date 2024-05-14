Пятиклассница умерла в Подмосковье при загадочных обстоятельствах

12-летняя девочка умерла в своем доме в Подмосковье. Тело пятиклассницы в ванной обнаружила мать. Врачи предположили, что ребенок скончался из-за гормонального сбоя на фоне подросткового периода, сообщает SHOT .

В день своей смерти девочка пришла из школы, попросила у матери деньги на чипсы, сходила в магазин. Дома она пожаловалась на сильные головные боли, тогда родные дали ей таблетку обезболивающего.

Лекарство не помогло, школьнице становилось все хуже. Перед сном она зашла умыться в ванную и потеряла сознание. Мать обнаружила ребенка с кровавой пеной у рта и вызвала скорую, но медикам осталось только зафиксировать смерть.

Результаты судмедэкспертизы показали, что у пятиклассницы случился инсульт, при этом никаких запрещенных веществ в организме обнаружено не было. По словам врачей, инсульт мог произойти из-за сильного гормонального сбоя на фоне подросткового периода.

Близкие рассказали, что девочка никогда серьезно не болела. Она посещала школу при храме, принимала участие в воскресных чтениях. Ребенок рос в благополучной семье с отчимом, матерью, двумя сестрами и братом.

Ранее в Санкт-Петербурге загадочно умерла школьница, находившаяся в розыске. Труп подростка обнаружили в квартире на проспекте Королева. У покойницы имелись ссадины в районах головы и бедра.