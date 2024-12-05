11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки умерла в Ростове

В Ростове-на-Дону медики не смогли спасти 11-летнюю девочку, которую доставили в ЦГБ с подозрением на вирус Коксаки месяц назад, сообщает Don Mash .

Ребенка госпитализировали 11 ноября. Родители привезли девочку из Азова. Она находилась в критическом состоянии. Врачи заподозрили, что ребенок заразился вирусом Коксаки.

Девочку положили в реанимацию. Ее ввели в искусственную кому под ИВЛ. В ночь на 16 ноября у школьницы на четыре минуты остановилось сердце, но медики смогли его запустить.

Около месяца они боролись за жизнь девочки. Однако спасти ребенка не удалось. Она скончалась в ночь на 5 декабря.

В начале ноября Роспотребнадзор запустил горячую линию по вирусу Коксаки. Граждане по телефону могут сообщить специалистам ведомства о случаях появления признаков инфекционного заболевания.