11 безэкипажных катеров ВМС Украины уничтожили в акватории Черного моря
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Штатное вооружение авиации ВМФ уничтожило 11 безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Катера были обнаружены около 14:00 по московскому времени в западной части акватории Черного моря.
Они направлялись в сторону Крыма, но были оперативно уничтожены.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Взрыв готовили мужчина и женщина, работавшие на украинскую военную разведку.