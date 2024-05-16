11 безэкипажных катеров ВМС Украины уничтожили в акватории Черного моря

сегодня в 15:54

Катера были обнаружены около 14:00 по московскому времени в западной части акватории Черного моря.

Они направлялись в сторону Крыма, но были оперативно уничтожены.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Взрыв готовили мужчина и женщина, работавшие на украинскую военную разведку.