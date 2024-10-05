10 украинских дронов перехватили над Россией ночью

сегодня в 07:44

Над территорией двух регионов РФ прошлой ночью ликвидировали 10 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, семь дронов уничтожили над Воронежской областью, еще три — над Курской областью.

Таким образом, российские военные пресекли попытку противника совершить террористическую атаку в стране.

Ранее украинский дрон атаковал производство в селе Песчанка Белгородской области. Из-за взрыва обрушился угол здания и начался пожар, который быстро потушили.