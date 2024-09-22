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10 мирных жителей пострадали при обстреле села в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. В результате пострадали 10 мирных граждан, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шестерых пострадавших доставят в городскую больницу № 2 г. Белгорода, четверых — в областную клиническую больницу.

Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пребывают в удовлетворительном состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Отмечается, что в числе пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны.

На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее дрон ВСУ атаковал легковую машину в Белгородской области. Пострадал водитель, у него диагностировали проникающее ранение в живот.