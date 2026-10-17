В «Зеленом патруле» назвали реальную численность волков в Подмосковье

Популяция волков в Московской области остается на стабильном уровне. Она составляет порядка 15–20 особей, что значительно ниже предельной емкости местной экосистемы, заявил ТАСС директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Он пояснил, что такое количество хищников для региона невелико.

Примерно аналогичное число зверей может временно заходить на подмосковные территории из Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Однако в этих случаях речь идет об одиночных особях, которые мигрируют вслед за дикими копытными животными.

16 октября сообщалось, что, по данным пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области, численность волков в регионе с 2018 года не превышает 25 особей. Охотничьи хозяйства региона не заметили ни роста популяции, ни всплеска визуальных встреч с хищниками.

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