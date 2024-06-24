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10-летний мальчик погиб при столкновении двух автомобилей в Балашихе

В городском округе Балашиха произошло смертельное ДТП. 10-летний мальчик погиб при столкновении двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 24 июня примерно в 12:30 на 2 км автодороги «Новый Милет — Полтево». Водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовую машину Howo.

В результате аварии погиб 10-летний мальчик. Пострадали еще четыре человека, среди которых 7-летний ребенок.

Полиция устанавливает детали произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, установленном законом.

Ранее в городе Домодедово автобус совершил наезд на женщину, пытаясь предотвратить столкновение с другим транспортным средством. Она скончалась на месте от полученных травм.