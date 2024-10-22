10 лет тюрьмы: в Петербурге осудили решившего примкнуть к неонацистам украинца

В Петербурге гражданина Украины приговорили к 10 годам тюрьмы за терроризм

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ пресекли террористическую деятельность гражданина Украины Владислава Б. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Мужчина, руководствуясь расовой и национальной ненавистью, вступил в украинскую неонацистскую террористическую организацию. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

Злоумышленника приговорили к 10 годам лишения свободы, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 7 лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее жительницу поселка Темиртау в Таштагольском районе Кемеровской области обвинили в публичном оправдании терроризма. В марте 2024 года она на своей странице в соцсети оправдала теракт в концертном зале в Московской области. Женщину заключили под стражу до 23 ноября.