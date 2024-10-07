Жительницу Кузбасса обвиняют в публичном оправдании терроризма

Установлено, что в марте 2024 года обвиняемая через интернет опубликовала на своей странице в социальной сети высказывания, доступные для широкого круга пользователей, которые оправдывают террористический акт, осуществленный в концертном зале в Московской области, отметили в СУ СКР по Кузбассу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области удалось установить факты преступной деятельности.

Имея профиль в социальной сети «Одноклассники», женщина разместила комментарий, в котором открыто оправдала теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл», уточнили в ведомстве.

3 октября 2024 года Таштагольский городской суд принял решение о мере пресечения для обвиняемой, заключив ее под стражу до 23 ноября. Как отметили в УФСБ России по Кемеровской области, уголовное дело было возбуждено ранее. Однако обвиняемая перестала сотрудничать со следствием и скрывалась.

По информации правоохранительных органов, чтобы задержать женщину, им пришлось обратиться за поддержкой к сотрудникам МЧС, так как она находилась в своей квартире с мужем и игнорировала стук в дверь. В конечном итоге, силовикам удалось попасть в жилище с применением специального оборудования.