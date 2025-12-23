«Зооместь за „подсвинков“?»: Захарова ответила на заявления о волках из России

сегодня в 17:47

Захарова ответила на слова о вине российских волков в гибели оленей в Финляндии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикации в западной прессе, увидевшей связь между уменьшением численности северных оленей в Финляндии и миграцией волков, предположительно, с российской территории, сообщает «Царьград» .

Ранее CNN предположил, что именно российские волки нападают на оленей в Финляндии.

В своем Telegram-канале дипломат иронично допустила возможность введения Западом санкций в отношении «российских волков». К посту были прикреплены скриншоты новостей, включая публикацию CNN.

«Возможно, это западная зооместь за „подсвинков“?» — написала Захарова, сославшись на недавнее высказывание президента России Владимира Путина.

17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны глава государства употребил выражение «европейские подсвинки», что вызвало острую негативную реакцию в западных странах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.