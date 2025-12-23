Ассоциация финских оленеводов отметила, что хищниками было уничтожено около 1950 оленей только в 2025 году, что почти на 70% превышает показатели предыдущего года. Многие фермеры, особенно в Лапландии, видят причину в увеличении числа волков, прибывающих с российской территории.

Один из владельцев оленеводческой фермы «Мир северных оленей» Юкка Куяала поделился, что недавно лишился ценной самки оленя, что является ощутимой потерей, учитывая, что самки приносят только одного детеныша в год и достигают зрелости лишь к двухлетнему возрасту. Он выразил опасения относительно будущего всей отрасли, подчеркнув, что оленеводство — это древнейшая финская традиция, и предупредил, что без принятия мер в некоторых регионах олени могут исчезнуть.

Реальность такова, что поголовье волков в Финляндии действительно резко возросло. Согласно данным Национального института природных ресурсов, их численность увеличилась с 295 особей весной 2024 года до приблизительно 430 в 2025 году, что является наивысшим показателем за последние десятилетия. Некоторые эксперты считают, что причиной увеличения популяции стало прекращение традиционного отлова волков на российской стороне границы, протяженность которой превышает 1280 километров.

Финское издание выдвинуло гипотезу о том, что частичная мобилизация, связанная со спецоперацией на Украине, привела к оттоку охотников и местных жителей из приграничных районов России, которые ранее контролировали численность хищников. По мнению ряда экспертов, это могло способствовать миграции волков в направлении Финляндии.

В то же время, другие аналитики акцентируют внимание на влиянии лесозаготовок, которые нарушают естественную среду обитания диких животных. Тем не менее старший научный сотрудник института природных ресурсов Финляндии Катя Холмала допустила, что уменьшение охоты на волков в России действительно могло обусловить увеличение их численности и перемещение через границу.

